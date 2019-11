«Imam espulso a Padova, ora chiudere le moschee abusive»

Condividi

«Da padre e da arcellano ringrazio la Digos e la Procura di Padova. E’ merito loro se l’imam della moschea di via Jacopo da Montagnana sarà espulso e, soprattutto, non potrà più compiere azioni violente. Il lavoro d’indagine non deve essere stato facile, ma il risultato è quello atteso – afferma in una nota il senatore Andrea Ostellari (Lega), presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama – A chi predica ecumenismo e accoglienza senza controlli ricordo che questo non è che uno dei tanti episodi in cui, all’interno di luoghi di preghiera più o meno abusivi, si consumano reati gravi, spesso nei confronti di donne e minori».

«I padovani non meritano di vivere in una città in cui prendi una multa se il tuo bar ha un tavolino fuori posto, ma la passi liscia se una palestra o un magazzino, senza autorizzazioni sanitarie e urbanistiche, diventano una moschea. Se Sergio Giordani, sindaco di Padova, ama veramente la nostra città, la difenda. Liberare via Jacopo da Montagnana, da quello che è diventato un incubo per tutti i residenti, non è un’opzione, è un gesto di rispetto verso la nostra Comunità. Donne e bambini non si toccano». (t.d.b.)

