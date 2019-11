L’oroscopo della settimana (25-30 novembre): Scorpione in fermento

Condividi

♈-ARIETE

DOLCISSIMI RICORDI

Un pizzico di nostalgia, un quid di languore, qualche traccia di sottile rimpianto ti capita di sentire in cuore… In particolare quando ti soffermi con il pensiero su una persona che è stata importantissima nel panorama dei tuoi interessi, ma che ormai è lontana. Il passato non ritorna, siamo tutti d’accordo, ma il pensarlo con una dolcezza struggente è il regalo che adesso il generoso Giove e sia il magico Sole, positivi in Sagittario, t’inviano.

♉-TORO

PRUDENZA E TATTO

L’antagonismo che fra loro manifestano Marte contrario, forte perché in Scorpione, e il dinamico Urano che abita la tua Prima Decade potrebbe indurti a fare degli errori di valutazione. Per eccessiva frettolosità, per voler imboccare qualche scorciatoia e per la troppa fretta potresti prendere lucciole per lanterne. Poi sarà la dolce Venere, diventata capricornina e positiva che saprà togliere le castagne dal fuoco con prudenza e con molto tatto.

♊-GEMELLI

EVVIVA L’AMORE!

Le situazioni sentimentali traggono un bel vantaggio dal fatto che il pianeta che lo Zodiaco ha predisposto all’amore, Venere, si chiami fuori dall’opposizione poiché proprio in settimana andrà a occupare il Segno del Capricorno. Il Sole e Giove invece adesso raccomandano una certa prudenza sul fronte delle spese e delle uscite finanziarie, da tener sotto controllo. E ti invitano entrambi a non perdere neppure un grammo di concentrazione.

♋-CANCRO

AFFETTUOSO CON CHI AMI

Nel periodo prossimo è bene tu ti accinga a curare la salute, il benessere, l’aspetto fisico e l’aderenza alla moda e, naturalmente, tutto il settore della bellezza. Venere contraria poiché giunta all’inizio Capricorno, il Segno dirimpettaio, potrebbe comportare la discontinua comparsa di piccoli fastidi di salute e potrebbe darti un aspetto nel quale è bene immettere smalto, vigore, armonia. Alla persona cara dai tutto il tuo affetto.

♌-LEONE

AUMENTA IL PRESTIGIO

Il Sole nel Segno di Fuoco del Sagittario è molto invitante e ti infonde una gran carica, che anche Giove sottolinea negli ultimi giorni del suo soggiorno sagittariano. Sole e Giove sono del parere che nella tua vita ci siano cose da migliorare e da modificare in meglio, cosa da effettuarsi con l’esuberanza e la serenità che essi stessi ti suggeriscono. La serena baldanza con la quale ti muovi ed agisci è perfetta per aumentare il prestigio.

♍-VERGINE

LA GENEROSITA’ DEI PIANETI

Certi arzigogolati piani son perfettamente riusciti, certe prospettive si sono rivelate più che azzeccate, certe porte che sembravano chiuse e sbarrate si rivelano invece di colpo del tutto spalancate… Venere, Saturno e Plutone nel Capricorno hanno una marea di promesse da farti, e saranno anche in grado di mantenerne la maggior parte! In particolare saranno generosi sotto il profilo dei sentimenti, delle passioni e dell’amore!

♎-BILANCIA

MIGLIORANO QUALITA’ E VIRTU’

In questa fase la prospettiva dell’aprirsi di parecchie nuove possibilità sociali e professionali, anche grazie alle nuove conoscenze che allieteranno la tua vita mondana, sono una certezza certificata dalle stelle. L’equazione sarà facile: maggiori conoscenze = maggiori opportunità di arricchire il bagaglio culturale e l’esperienza, maggiore sapere e maggiore esperienza affinano le tue qualità e i le tue talentuose virtù.

♏-SCORPIONE

GIORNI IN FERMENTO

Molto in fermento i giorni a venire: Marte si opporrà a Urano, Mercurio si legherà con un dinamicissimo trigono a Nettuno e con un sestile con Saturno e la Luna dell’inizio settimana ti farà visita. Carne al fuoco delle circostanze ce n’e sarà a bizzeffe, e in codesti giorni forse ti scrolli di dosso circostanze troppo costrittive per costruire, invece, delle alternative valide e sostenibili, le quali ti daranno ampio respiro. Bene la salute.

♐-SAGITTARIO

LA LUNA NUOVA ANNUALE

C’è la Luna Nuova in questi giorni: il 28, nel 4° grado del Segno avverrà l’annuale matrimonio di Sole e Luna nel Sagittario, approfittando dell’ultimo periodo nel quale anche Giove sarà ospite del Segno. Si tratta senza dubbio di una indicazione di abbondanza e di benessere. Il Segno metterà molto positivamente a rendita il lungo percorso di Giove che ora, dopo un anno, si accinge a lasciare il Sagittario, già anticipato da Venere.

♑-CAPRICORNO

SI OSA E SI ARDISCE…

Venere entra nel Segno ed è attiva da subito!!! Si lega immediatamente al volitivo e tenace Urano nel Toro, per circostanze che rendono l’amore e le situazioni a due fonte di improvvise decisioni in grado di scuotere un pochino le abitudini posapiano e riservate, ispirate al bon-ton, caratteristici della stessa Venere! Si osano passi, si da spazio all’improvvisazione e si ardiscono comportamenti che non sono soliti né al Toro né a Venere, e…

♒- ACQUARIO

AMBIZIONE E VOLONTA’

I tratti più insistenti della tua settimana sono: una ambizione assai pronunciata, positiva, e una forte forza di volontà. Devi puntare a realizzare in fretta le interessanti e invitanti prospettive del momento, senza tanti se e senza tanti ma, ma – per l’appunto – andando dritta allo scopo senza false modestie! Sai di meritare quella tal poltrona e quella tal posizione: farti avanti non è un atto di superbia ma di limpido riconoscimento…

♓-PESCI

NETTUNO IN MOTO DIRETTO

Nettuno torna a viaggiare in moto diretto cioè visto dalla Terra il pianeta della metamorfosi procede con spontanea naturalezza. I suoi effetti sono dunque più vigorosi di sempre e i suoi messaggi, che agevolano evoluzione e trasformazione, sono più chiari e incisivi che mai. I pianeti che ora sostano in Scorpione lo agevolano: la lucida percezione di Mercurio e la esuberante energia di Marte gli mettono a disposizione molte forti armi.

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)