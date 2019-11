«Rucco in mano ai partiti, non gli farei più da spin doctor»

Condividi

Amarezza e orgoglio. Dopo un anno e mezzo in cui Vicenza é amministrata dal sindaco di centrodestra Francesco Rucco, il suo primo spin doctor elettorale parla in uno sfogo che ha tutta l’aria di covare da un po’. Davide Librellotto, titolare dell’agenzia creativa Nerobrand, è amico personale di Rucco e politicamente è dell’area (era stato consigliere di circoscrizione di Alleanza Nazionale nei primi anni 2000). «Ho creato il marchio di Idea Vicenza (l’associazione civica del sindaco, ndr) quando è stata fondata, e al momento della candidatura, nel 2017, Francesco mi ha disse: “mi candido se ci sei tu”», dice oggi. «E sottolineo che ero stato contattato anche dal team dello sfidante di centrosinistra, Dalla Rosa, ma rifiutai per sostenere un amico». Successivamente, avvenne la rottura. Con indirette conseguenze politiche che giungono fino alla più recente attualità.

Ricorda Librellotto: «Curai io il progetto #RuccoSindaco e scrissi io i contenuti del programma dei 9 punti, ideando i tavoli tematici: ero il consulente strategico della campagna elettorale, non un solo grafico». Di impostazione un creativo, il suo aiuto insomma entrava anche, inevitabilmente, negli aspetti politici della comunicazione: «scelsi io di non avere, all’inizio, un pay off, un messaggio, e di puntare tutto sulla persona, che non era conosciuta abbastanza in città. Bisogna costruire il personaggio, dare forma a un leader. Da zero». Le affissioni però non contenevano l’immagine del candidato: una apparente contraddizione. «Il punto era il nome, non la faccia: l’obbiettivo era dare vita a un brand. Che nella seconda fase abbiamo completato anche con la foto».

Abituato a lavorare con aziende private, ad aver convinto Librellotto a impegnarsi fu «il progetto di natura civica di Rucco, anche se sapevo che si partiva molto deboli, senza nessun pregresso storico. Questo però avrebbe permesso di essere trasversali». I partiti però fecero capolino fin da subito: Fratelli d’Italia, ad esempio, ben prima dell’inizio della campagna vera e propria, quando il nome di Rucco come candidato unico del centrodestra non era ancora sicuro. «Sì ma il problema è stato quando è arrivata anche Forza Italia: io sconsigliai di accettarne l’appoggio». Figuriamoci allora quando entrò in coalizione la Lega, partito “pesante” per antonomasia (a livello politico regionale, perché in realtà a Vicenza città è una realtà gracile). «Sì, a quel punto il civismo era definitivamente annacquato. Avrebbe dovuto rischiare, non andare al voto con tutti i partiti. Invece ha voluto vincere male, e ora é incatenato».

L’analisi si fa più politica: «Non è stato affiancato da persone libere: praticamente é rientrato tutto il vecchio centrodestra». Nomi, per favore. «Matteo Tosetto di Forza Italia, per esempio: attaccava Francesco fino a un giorno prima di mettersi d’accordo, ed é diventato vicesindaco». Dissensi che possono starci. Ma non quando si giunge a mettere in discussione il ruolo specifico, nel suo caso, di stratega: «Un mese prima delle elezioni, Francesco mi dice che avrei dovuto collaborare con Alberto Serafin (di Alquadrato, ex presidente Acque Chiampo, nell’occhio del ciclone per l’ammassarsi contemporaneo di più incarichi nella comunicazione di enti e imprese pubbliche locali, ndr). Gli rispondo che avrei continuato l’attività nei limiti del possibile senza contrasti, ma era chiaro che la mia presenza diventava incompatibile. E infatti, quando é uscito il video elettorale in cui Serafin ha messo suo nipote, si è capito che si occupava anche di comunicazione, e ho detto basta».

Serafin, secondo Librellotto, é stato portato dai partiti: «dopo l’arrivo della Lega». Il suo giudizio non è lusinghiero: «Le dico solo che voleva far stampare il programma e distribuirlo per farlo firmare dai cittadini: una cosa che non si è mai vista. Detto questo, fanno male ad attaccarlo: dovrebbero attaccare, quelli dell’opposizione, chi lo sostiene». L’ex collaboratore numero uno di Rucco ammette: «se avessi saputo che sarebbero arrivati i partiti, non lo avrei supportato. L’errore, in fondo, l’ho fatto io». E gli errori del sindaco? «L’avevo messo in guardia da puntare tutto sulla sicurezza, sapendo quali sono i limiti oggettivi dell’azione di un Comune. Ma Francesco fa così: tace e fa finta di non ascoltare. Oggi, del suo staff originale, tranne Luca Milani (capo di gabinetto, ndr), non c’é più nessuno».