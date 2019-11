Longarone, come sei dolce! Mostra internazionale del gelato artigianale

Condividi

Dall’1 al 4 dicembre 2019 Longarone (Belluno) diventerà una cittadina dolcissima. Si terrà infatti la Mostra internazionae del gelato artigianale, una manifestazione con un programma veramente ricco di eventi tra show cooking, conferenze, assaggi.

Fin dalla prima edizione, nel 1959, la MIG oltre che vetrina internazionale delle migliori proposte in fatto di prodotti, macchine e attrezzature per gelateria è occasione privilegiata per dibattere ed approfondire tematiche che interessano da vicino il gelatiere artigiano. “Come difendere il prodotto artigianale?”: era questo fin dall’origine il cuore dei dibattiti a Longarone.

I prodotti tipici, i gusti naturali, le linee “bio” e “vegan” e le intolleranze alimentari saranno al centro dell’attenzione in occasione della prossima 60^ edizione della Mostra, in programma da domenica 1 a mercoledì 4 dicembre 2019 nel Quartiere Fieristico di Longarone: a solo un’ora di autostrada da Venezia, la “città del gelato” è nel cuore di quelle che sono definite le “terre dei gelatieri”.

La Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone è famosa anche per i suoi concorsi. A partire dalla storica “Coppa d’Oro”, giunta alla 50^ edizione, i concorsi di MIG 2019 ruoteranno attorno alle eccellenze dei prodotti naturali. Giovedì 5 dicembre si terrà la finale del Concorso “Carlo Pozzi”, che coinvolge anche quest’anno gli allievi di diversi istituti alberghieri di tutta Italia. Confermati anche il premio “Gelaterie in web”, riservato ai migliori siti internet delle gelaterie, e il “Mastri Gelatieri” che premia singoli gelatieri e famiglie di gelatieri che hanno portato con passione e successo il gusto dell’artigianalità italiana nel mondo. Il Premio “Innovazione MIG Longarone Fiere”, alla sua sesta edizione, viene infine riservato alle proposte più innovative presentate nei diversi ambiti delle macchine, attrezzature, arredi e prodotti per il gelato artigianale.

(Ph. Facebook – Mostra internazionale gelato artigianale)