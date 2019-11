Natale a Bassano: mercatini, mostre e concerti

Condividi

Linkedin email

È tempo di Natale a Bassano (Vicenza). Dal 16 novembre infatti sono aperti i mercatini, fino al 6 gennaio 2020, aggiungerà un pizzico di magia natalizia in ogni angolo della città. Come ogni anno il tradizionale mercatino di Natale con le tipiche casette dove si potranno acquistare le migliori specialità enogastronomiche, oggetti di artigianato e un’ampia selezione di idee regalo. La storia ha un volto, inciso nella pietra e nei tesori artistici che costellano Bassano del Grappa. Bisogna andarci, per cogliere essenze di Medioevo illanguidite dallo scorrere del Brenta che, varcato il Ponte Vecchio – eredità del Palladio – serpeggia nella cittadina veneta e poi prosegue alla volta di dimore storiche. Passato imperioso e presente effervescente per un territorio che regala emozioni in occasione dei Mercatini di Natale di Bassano del Grappa: un carosello di idee-regalo, specialità enogastromiche dell’area e tutto quello che si può cercare per gli addobbi dell’albero di Natale.

Inoltre sono in programma mostre, concerti, eventi e appuntamenti per bambini.

Grande novità di quest’anno il sentiero incantato di Babbo Natale, un percorso fatato dedicato ai più piccoli.

Programma

Mercatino di Natale tutti i giorni in Piazza Garibaldi e Piazza Libertà dalle 10.00 alle 19.30. Il sentiero di Babbo Natale: dal 30 novembre, ogni fine settimana, in Piazza Castello. La cantante americana Cheryl Porter sarà in concerto l’ 8 dicembre alle ore 21.00 nella Chiesa di Santa Maria in Colle.

(Ph. Facebook – Mercatini di Natale a Bassano)