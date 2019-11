Natale a Jesolo: «Il più magico d’Italia»

Condividi

Linkedin email

Oltre novanta casette ricche di oggettistica natalizia e food di qualità che si snoderanno per un chilometro lungo via Trentin a Jesolo, tra le piazze Aurora e Mazzini con un red carpet e un cielo rosso di luminarie natalizie. Tutti i giorni fino a sera musica, spettacoli e giochi per bimbi e adulti, accanto ai due alberi di Natale. Offre conferme e novità l’edizione 2019-2020 dello Jesolo Christmas Village, l’evento che animerà il Natale della Riviera Veneta e promette di bissare e aumentare le presenze delle precedenti edizioni, che hanno superato complessivamente le 500 mila persone. Madrina della manifestazione Carolina Stramare Miss Italia 2019, ospite d’onore alla cerimonia di inaugurazione il 1 dicembre.

Aperto dal 30 novembre al 6 gennaio, nei giorni feriali dalle 14 alle 20 e nei festivi dalle 10 alle 20, il Villaggio di Natale propone a Jesolo il mercatino natalizio più grande d’Europa. Il lavoro di prolungamento del Villaggio consentirà quest’anno di coinvolgere l’ultimo tratto di Piazza Aurora. Una vera e propria esperienza emozionale, un’immersione nell’atmosfera natalizia proposta da Xmas Eventi con il sostegno del Comune di Jesolo.

In programma eventi per le tappe più significative delle Festività, dal Capodanno alla Befana, dall’8 dicembre al Natale, che verranno festeggiate con iniziative speciali e proposte per tutti i gusti, ma ogni giorno sarà perfetto per lo shopping natalizio e una passeggiata in compagnia, gustando le specialità gastronomiche e il finger food. Entrambe le Piazze costituiranno un polo di attrazione, ciascuna con il suo albero di Natale e un palco per le esibizioni e gli spettacoli. Per tutto il Villaggio teatro per Bambini, artisti itineranti e cantastorie. Focus ancora una volta sul mondo dell’arte circense, con funamboliche performance tutte da vedere e momenti di coinvolgimento dei bimbi. Non mancherà un Punto selfie e un angolo per le foto con Babbo Natale. Da non perdere l’8 dicembre la parata di Babbo Natale con il carillon vivente e l’inaugurazione della sua nuovissima e più grande casetta e, il 6 gennaio, l’animazione itinerante della Befana sul viale con una festa in piazza Mazzini con tutti i bambini.

Tra gli espositori molte conferme ma anche interessanti novità e l’introduzione di un nuovo tema: la cultura, con la presenza della “Casetta del Libro, Lettori si Diventa con Jesolo Christmas Village”, uno spazio dedicato al libro con i grandi classici della letteratura e libri illustrati per ragazzi, e libri di cucina e sulla natura. Novità anche il “Villaggio Agordino”, un gruppo di casette in piazza Aurora dedicate al meglio dell’offerta eno-gastronomica ed artigianale locale, in un percorso goloso grazie ad artigiani e gruppi folkloristici che insieme alle specialità culinarie porteranno a Jesolo le tradizioni e la loro storia.

Novità di quest’anno, la presenza al Villaggio di artisti italiani con performance live sul palco di Piazza Aurora: Valeria Cosenza, Peacocks Diplomatico e soprattutto Ivana Spagna, con oltre 10 milioni di dischi venduti, che presenterà il suo ultimo album “1954” con il singolo ‘Nessuno è come te” e i suoi successi’.

Per i più festaioli, gli appuntamenti con Radio Company: il Xmas Party il 6 e 20 dicembre e il Witch Music Party il 6 gennaio, feste a tema natalizio con Dj set e vocalist, animazione e coinvolgimento e distribuzione di gadget; il 22 dicembre il Gasoline Country Beach Festival; per chi vuole fare l’alba, il Capodanno in Piazza Mazzini a cura del Gasoline Music and Fun con D jset e animazione in Piazza Aurora a cura di Mennj lo Stilista della Griglia e degli espositori del Christmas Village.

Si respira e si gusta il meglio dell’artigianato e della gastronomia europea e italiana allo Jesolo Christmas Village. Ritorna a Jesolo Jaques con i grandi formaggi francesi e le prelibatezze casearie di oltre Alpe, mentre Conny dalla Carinzia delizierà in palati con i suoi Bretzel caldi. Per quanto riguarda le specialità della gastronomia regionale, lo Sceriffo con il Maso dell’Alto Adige porterà i prodotti del territorio altoatesino, mentre Giuseppe presenta i prodotti tipici della Sardegna ed il Torrone di Tonara. A grande richiesta si faranno carico di sfamare le “truppe salate” Mannj lo stilista della Griglia, i ragazzi del Gasoline, Max e i Nostrani, La Baita Morgana, La Casetta di Sara, Marzia e Giancarlo de l’Alternativa, l creme liquorose di Marca Top, la Cucina Valtellinese di Cristian, il mondo della Carruba del Nuovo Ranch e Gianluca con il Birrificio Agricolo B2O.

Per i palati più ‘zuccherosi’, si rinnova il dolce appuntamento con tutte le declinazioni del Panettone di Dario Loison, con la casetta di Antonella “il Mondo delle Golosità” ed i suoi waffel tutti i gusti, con Nina e le sue Mini Crepes Olandesi, mentre nella Bubble Home di Nico sarà possibile trovare le imperdibili bubbole gaffe, bubble tea e ogni tipo di… bubble.

Per l’oggettistica tornano i legni artigianali di ulivo di Fabrizio e gli oggetti decorativi in legno di Antonella, i deliziosi bjiux di Emanuela, i carillon e gli articoli natalizi di Leonardo, la casetta di Thun, gli gnomi di Adriana, le pantofole di lana cotta, e ancora i bijux di Elisabetta e Daniele, Jari con i suoi maglioni della Lapponia, sciarpe e cappellini in lana dal Machu Pichu di Luzmila, e ancora sciarpe e cappelli di Davide e i manufatti di Ago Filo di Vanin. Infine, il mondo di Henry Potter e Mind Craft di Maria Sole e nella Casetta dei Maghi quanto di meglio possa offrire l’arte della magia.