Ladro entra in casa, messo ko dalla nonnina bodybuilder

Un uomo ha sfondato la porta di casa di un’anziana a New York con l’intento di derubarla ma questa volta gli è andata decisamente male. Perchè, come racconta la Cnn, quell’abitazione è di Willie Murphy, 82enne appassionata di bodybuilding che non ci ha pensato due volte: ha preso un tavolo e l’ha scagliato contro il ladro. Infine, mentre l’uomo era a terra incredulo e dolorante l’ha colpito ripetutamente con una scopa.

E’ stato lo stesso ladro a chiamare i soccorsi e chiedere aiuto. La “nonnina”, che è diventata una vera e propria star, si allena tutti i giorni ed è in grado di sollevare fino a 102 chili. «Ha proprio scelto la casa sbagliata», ha concluso.