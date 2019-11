Pfas, il Veneto porta in tribunale Mitsubishi

Condividi

Linkedin email

Questa mattina si è svolta in tribunale a Vicenza la seconda udienza preliminare del processo Pfas che vede imputati, per i reati di avvelenamento di acque e disastro ambientale, i vertici della ex Miteni, tra i quali i manager della giapponese Mitsubishi Corporation e della lussemburghese International Chemical Investors, che nell’ultimo decennio si sono succeduti nella proprietà e nella gestione amministrativa dell’industria chimica di Trissino, oggi fallita.

L’avvocato Fabio Pinelli, incaricato dalla Regione Veneto per la costituzione a parte civile ha formalizzato al giudice dell’udienza preliminare la richiesta di far entrare nel processo, quali responsabili per il risarcimento dei danni, le due multinazionali straniere Mitsubishi Corporation e International Chemical Investors (quest’ultima fallita). «Valuterà il Giudice – scrive in una nota l’avvocato – se il patrimonio della Miteni debba essere messo a disposizione anche dell’Ente Regione, per il risarcimento di tutti i danni che quest’ultima è costretta a subire, per tutelare la sua popolazione dalle conseguenze dei reati commessi dagli imputati. Se tale richiesta sarà – come si auspica – accolta, tutte e tre queste importanti società dovranno rispondere con il proprio patrimonio dei danni subiti dal Veneto in conseguenza dei fatti della Miteni».

(In foto il presidente e CEO di Mitsubishi Corporation Takehiko Kakiuchi. Ph: https://www.mitsubishicorp.com/)