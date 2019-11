Referendum Venezia, “No GrandiNavi”: «Non ci schieriamo»

Condividi

Ieri a Venezia il movimento “NoGrandiNavi” è sceso in piazza per manifestare contro le navi da crociera e contro il Mose, che, sostengono i militanti, «non è la soluzione ma il problema». Nella pagina Facebook ufficiale del “Comitato” è comparso anche un post sul referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, che si terrà domenica 1 dicembre. «Al nostro interno ci sono molti esponenti per il sì e molti altri per il no, non tirateci per la giacchetta – spiega il post -. La nostra anima è ambientalista, radicalmente democratica, per una città votata al bene comune e non all’esproprio turistico. Quest’anima è condivisa da tanti sostenitori del sì e da tanti sostenitori del no. Non è una chiacchiera per non prendere posizione, è un legame costruito in otto anni di lotte, talmente solido che mai, nemmeno per un minuto, è stato messo a repentaglio da diversi punti di vista sul referendum».

«Un collante che ci ha consentito di lavorare e mobilitarci assieme, del tutto serenamente. Il Comitato è grande davvero e la nostra idea di città travalica il tema (pur importante) dei confini amministrativi del Comune. Dunque – conclude il post – buon voto a tutte e tutti, in particolare a chi si batte contro il Mose, contro le grandi navi e per la giustizia climatica». Si è invece schierato apertamente per il no Tommaso Cacciari, uno degli esponenti più noti del movimento, che, come riporta oggi VeneziaToday, lo definisce «una consultazione della Regione che punta solo a indebolire la città. Il grande Comune di Venezia e Mestre è stato l’unico contraltare a Galan prima, e a Zaia, poi». (t.d.b.)

