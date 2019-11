Ricerca: Medicine Rocks, concerto a Milano per Fondazione Humanitas

Condividi

Linkedin email

Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) – Un grande evento musicale per raccogliere fondi a favore di Fondazione Humanitas. Domani sul palcoscenico dell’Alcatraz di Milano si suonerà per la ricerca scientifica: protagonisti l’associazione Medicine Rocks – nata per ricordare Tomaso Cavanna, produttore di eventi dal cuore musicale scomparso prematuramente lo scorso agosto – e Fondazione Humanitas per la ricerca.

In programma un grande concerto per raccogliere fondi: il ricavato servirà a finanziare una posizione di ricercatore, nel Laboratorio di Immunologia molecolare di Humanitas guidato da Antonio Sica, intitolata a Tomaso Cavanna e finalizzata a sostenere il lavoro di un giovane scienziato per lo sviluppo di un nuovo approccio di nano-immuno terapia. La ricerca, che si svolgerà tra l’Italia e l’America, sarà realizzata in stretta collaborazione con Ennio Tasciotti, coordinatore team di ricerca al Methodist Hospital Research Institute di Houston.

“Siamo onorati di poter collaborare con l’associazione Medicine Rocks e ringraziamo i tantissimi artisti che hanno deciso di sostenerci attraverso questo concerto – afferma Roberto Cagliero, direttore Fundraising di Humanitas – Sostenere la ricerca vuole dire fornire ai nostri ricercatori gli strumenti per cercare di trovare nuove strade per sconfiggere le patologie oncologiche; questo è il grande impegno di Fondazione Humanitas per la ricerca”.

Dalle ore 21.00 saliranno sul palco, e saranno simbolicamente al fianco dei ricercatori, tantissimi ospiti tra cui Almamegretta, Andro/Negramaro, Bluvertigo, Alex Britti, Bud Spencer Blues Explosion, Casino Royale, Claudio Coccoluto, Diego Mancino, Don Joe, Jack Jaselli, Joan Thiele, Lorenzo ‘Jovanotti’ Cherubini, Negrita Unplugged, Pisti, Salmo, Saturnino, Shazami, Stefano Fontana, Subsonica, Willie Peyote.

Per accedere alla serata ogni partecipante potrà effettuare una donazione minima di 30 euro all’associazione Medicine Rocks, tramite il sito: https://www.mailticket.it/manifestazione/KT28.