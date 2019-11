Sardine in piazza in Veneto, Vicenza: «Tentano di sabotarci»

Condividi

Linkedin email

Le sardine crescono anche in Veneto, e nei preparativi per le prime manifestazioni scoppia già qualche caso. Il movimento sta prendendo piede in diverse città grazie alla rapida diffusione di pagine, gruppi e messaggi sui social. A Vicenza i primi passi del movimento si tingono di giallo: sui WhatsApp infatti era stata annunciata una manifestazione nel capoluogo berico per domenica alle 17 in piazza delle Erbe, smentita dagli organizzatori.

«Purtroppo abbiamo appena ricevuto notizia che’ stata fatta circolare su un gruppo non autorizzato Whatsapp una bufala riguardo la nostra prossima manifestazione – scrive uno degli amministratori del gruppo Facebook delle sardine di Vicenza -. ll messaggio incriminato riporta il testo del Manifesto e chiama le persone a radunarsi in Piazza Delle Erbe alle 17 di Domenica. Probabilmente i tentativi di sabotaggio non termineranno qui. Cercheranno di avvantaggiarsi del fatto che siamo un banco ancora giovane. Allora forza sardine – prosegue il post – : non abbocchiamo alle fake news. Stiamo facendo il possibile per confermarvi quanto prima una data in maniera che tutto questo non possa ripetersi – conclude il post -. Nel mentre, vi chiediamo di segnalarci informazioni che non coincidano con quelle che trovate in questo gruppo o nel gruppo Whatsapp».

Già confermati tre appuntamenti : a Rovigo il 30 novembre alle 17 in piazza Vittorio Emanuele II, a Treviso sempre il 30 novembre alle 18:30 in Piazza della Borsa e il 1 dicembre in Piazza delle Erbe alle 17 a Padova. A Verona e Venezia data e luogo sono ancora da definire. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – 6000 sardine)