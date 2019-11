Uberexit, Londra ritira licenza: «Rischi per sicurezza passeggeri»

Condividi

L’agenzia dei trasporti londinese ha ritirato per la seconda volta ad Uber la licenza per operare a Londra. Nella notizia riportata dal Financial Times il Transport for London (TfL) spiega che Uber non è un’azienda «adatta e in grado» di fornire i suoi servizi di trasporto. Dopo un’analisi indipendente del sistema Uber, TfL ha rilevato che tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 sono state effettuate oltre 14mila corse Uber da parte di autisti non autorizzati, «mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri» e non ci sono sufficienti garanzie che il problema non si ripeterà in futuro.

La replica di Uber

«La decisione di Transport for London di non rinnovare la licenza a Londra è insolita, sbagliata e faremo appello. Abbiamo sostanzialmente cambiato la nostra attività negli ultimi due anni e stiamo definendo lo standard in materia di sicurezza. Solo due mesi fa Tfl ci aveva considerato operatore idoneo e corretto, per questo desideriamo andare avanti. A nome dei 3,5 milioni di passeggeri e 45mila conducenti con licenza che dipendono da Uber a Londra, continueremo a funzionare normalmente e faremo tutto il possibile per lavorare con TfL per risolvere questa situazione».

