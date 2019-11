Croce (Prima Verona): «No all’Agsm spezzatino in pasto a Milano»

Condividi

«Il Gruppo Agsm di Verona è la sesta multiutility italiana e gode di assoluti primati in termini di innovazione ed efficienza, oltre a godere di un trend di continua crescita sul mercato dell’energia, tanto che il fatturato 2019 supererà probabilmente la cifra record di 1 miliardo di euro». Inizia così la nota dell’ex presidente di Agsm e fondatore di “Prima Verona” Michele Croce che non nega come nel settore ambiente con Amia «ci sia criticità per la storica incapacità di chiudere il ciclo rifiuti oltre che per la perdurante staticità di fronte all’aumento della raccolta differenziata».

«Ma se il problema è nel settore dell’ambiente – continua Croce – perché non limitarsi a risolvere quel problema, trovando accordi solo nell’ambito del riciclo e smaltimento dei rifiuti? È ovvio che i colossi milanesi ed emiliani sono affamati di una realtà come quella veronese, forte di storia, tradizione, competitività e insediata su di un territorio ricco. La verità è che c’è a Palazzo Barbieri qualcuno che vuole svendere l’ultimo gioiello di Verona, Agsm, ai colossi di Milano (A2A) o di Bologna (Hera), pur non essendocene bisogno. Pur essendoci strade alternative e limitate, per l’ambiente».

L’alternativa territoriale c’è sottolinea Croce: «Ci sono realtà territorialmente contigue e molto più simili ad Agsm, pronte a realizzare finalmente la multiutility del Triveneto, ovvero AIM Vicenza insieme a Dolomiti Trento e Alperia Bolzano. Se poi, il Comune di Verona, come prospettato dagli “scienziati” di Roland Berger, dovesse alla fine arrivare ad avere il 35% della nuova Agsm, con Vicenza pure al 35% (anche se grande un terzo di Agsm), e il 30% a Milano (ovvero la guida industriale), il danno sarebbe irreparabile, la beffa epocale. Verona perderebbe definitivamente l’ultimo suo gioiello, dopo le banche, dopo l’aeroporto. Ai politici veronesi rivolgiamo un accorato appello: no all’Agsm spezzatino in pasto a Milano. Sì all’espansione veneta e triveneta».