Antibiotici nei cotechini: ritirati lotti

Il Ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di due lotti di cotechini pronti da cuocere del Salumificio Romano Mainelli per la presenza di antibiotici sulfamidici nella materia prima comunicata dal fornitore. Il prodotto coinvolto è venduto in confezione sottovuoto da 500 grammi circa, con i numeri di lotto 18431921 e 18431931.

I cotechini richiamati sono stati prodotti dal salumificio Mainelli Romano Srl, nello stabilimento di via Valsesia 21, a Oleggio, in provincia di Novara. A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i cotechini con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto.

(Ph Foodiscovery.it )