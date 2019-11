Statale Pasubio, più che una bretella é un lago: «Fermate tutto»

Condividi

Linkedin email

Un lago, a tratti anche profondo, tra il Moracchino e Costabissara e una palude nel tratto in zona Biron, alle porte di Vicenza. Così si presenta ormai da settimane il cantiere per la famigerata bretella Pasubio, l’arteria frutto di quasi 20 anni di lotte da parte degli abitanti del Villaggio del Sole per dirottare il traffico pesante Vicenza-Schio dalla rotatoria dell’Albera. Non va meglio il sottopasso in costruzione di Viale Ambrosini, nonostante il costante utilizzo di pompe idrovore. E non solo quando piove.

L’appalto

Dopo un lunghissimo iter, l’opera è stata aggiudicata da Anas nazionale per 29,5 milioni di euro al mandatario Consorzio Integra, affidataria la Clea, mandante CIS Consorzio Stabile Infrastrutture progetto Proger spa. Dall’inizio del cantiere, complesso perché attraversa anche quartieri densamente abitati, i lavori hanno subito diverse interruzioni, sia per questioni legate ai pagamenti sia per vociferati ritrovamenti archeologici. Ma è adesso, con l’arrivo della cosiddetta stagione delle piogge, che il problema primigenio sta letteralmente emergendo.

Il territorio

L’opera è stata progettata su una area agricola di ben 50 ettari, rimasta integra nel tempo, che si estende dai comuni di Costabissara e Monteviale e arriva fino alla zona industriale di Vicenza. Storicamente la zona, a causa delle risorgive tuttora presenti, era una grande palude. Fu bonificata intorno al 16° secolo da alcuni nobili per lo più veneziani, come i Contarini da cui prende il nome l’omonima roggia, che costruirono le loro ville-fattorie e avviarono una fiorente coltivazione e commercializzazione di riso. Il trasporto del prezioso cereale avveniva con appositi barconi utilizzando le roggia esistenti fino a Venezia.

La relazione del 2009

Fin qui la storia del passato. Quella recente la conosce molto bene l’ex consigliera comunale Franca Equizi, ora segretaria provinciale di Grande Nord, formazione politica che ha aderito al recente Partito dei Veneti. «La relazione illustrativa allegata alla delibera comunale dell’11 febbraio 2009 – spiega spargendo sul tavolo i documenti – mette in evidenza che la rotatoria prevista al Moracchino, per la presenza di importanti risorgive, insiste in un’area vincolata alla normativa su fiumi e corsi d’acqua. Qui i lavori sono fermi da molti mesi e il cantiere è sempre allagato per la gioia delle zanzare». La Carta delle Fragilità, sempre inserita nella suddetta relazione, segnala la presenza di “Aree esondabili o ristagno idrico” della Roggia Dioma, di rischio idraulico e di aree di pericolosità idraulica. L’Anas nella relazione allegata al progetto definitivo scrive: “da considerare che per tutto il tracciato l’acqua di falda ha una quota prossima al piano campagna, mediamente a meno di un metro”.

«Bloccate tutto»

«Bastava conoscere la storia per capire che la costruzione di una strada con vari sottopassi sarebbe stata a dir poco problematica. Ho presentato, a suo tempo, numerose osservazioni al progetto segnalando questi problemi sia al Comune sia ad Anas, ma come sappiamo bene sono state di fatto cestinate – si sfoga la Equizi – i nostri lungimiranti amministratori vogliono a tutti i costi questo inutile scempio. Con ogni probabilità l’apertura del tratto della Pedemontana Montecchio Maggiore-Malo ridurrà notevolmente il traffico pesante sulla Pasubio, che, come dimostrano anche i dati Arpav sui PM10, non costituisce una particolare criticità ambientale (ndr: tenendo conto della qualità pessima dell’area padana)». Conclusione con proposta: «Non vale la pena sprecare tanto denaro pubblico per costruire un’opera che costituirà un grave pericolo per il sistema idrogeologico ed enormi costi di gestione. La costruzione della bretella va bloccata immediatamente senza se e senza ma. Perché non pensare, invece, ad una idrovia, più adatta al territorio e meno impattante?».