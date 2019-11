Serie B: Chievo sul podio, Cittadella a un passo. Il calcio veneto sogna

Condividi

Serie A

All’Hellas la sosta fa bene. Perché ha smaltito le scorie della sconfitta a San Siro con l’Inter, brutta per il morale perché i nerazzurri hanno vinto in rimonta nell’ultima mezzora. E quindi i ragazzi di Ivan Juric affrontano con la giusta concentrazione il ritorno al Bentegodi, graziato dalla Corte d’Appello Federale dopo la squalifica della curva incriminata per i cori razzisti indirizzati a Balotelli. Match importante perché l’ospite è la Fiorentina, diretta concorrente con appena un punto in più dei gialloblu in classifica. La Viola è a sua volta traumatizzata dalla disastrosa sconfitta nella trasferta precedente a Cagliari, in cui ha beccato ben 5 gol. Tutte e due le squadre vanno in campo con assenze importanti: l’Hellas senza Miguel Veloso, il suo uomo più importante, e senza Marash Kumbulla, emergente difensore centrale. La squadra allenata da Vincenzino Montella a sua volta priva di Federico Chiesa, mica l’ultimo. La vittoria dei veronesi (1-0) ci sta tutta, per convinzione e qualità di gioco, anche perché il tecnico croato, per ovviare alla stitichezza dell’attacco, si convince a schierare per la prima volta due punte: il baby Eddie Salcedo e Samuel Di Carmine, riammesso dopo l’epurazione disciplinare. Come da copione è proprio il gol dell’ex, che conclude una grande azione in linea, a sigillare il secondo successo consecutivo in casa dell’Hellas.

Serie B

Il Cittadella pareggia 1-1 al Tombolato con il Pisa ma l’impressione è che abbia sciupato un’occasione per restare al secondo posto. I toscani vengono infatti da 3 sconfitte consecutive nelle ultime trasferte, mentre la squadra allenata da Roberto Venturato è ancora sulla scia del successo a Perugia. Forse il Citta questa partita l’avrebbe vinta se non avesse regalato, alla fine del 1° tempo, per una dormita difensiva, il vantaggio al Pisa. Ripresa quindi votata all’arrembaggio per l’1-1, che arriva solo a un quarto d’ora dalla fine su rigore perfettamente insaccato da capitan Iori. La supremazia dei padovani è sancita dal tabellino: 19 tiri, 13 calci d’angolo. Poteva andar meglio, almeno la striscia positiva si allunga a 5 giornate.

1-1 anche per il Venezia nella temuta partita fuori casa a Empoli. Temuta perché quella toscana è una squadra al momento senz’altro al di sotto delle sue potenzialità e c’è sempre il rischio che, prima o poi, rialzi la testa. Stavolta per di più c’è il cambio di allenatore (Roberto Muzzi è subentrato a Cristian Bucchi durante la sosta) e si sa che la nuova panchina molto spesso coincide con una vittoria. L’Empoli ha però bisogno di più tempo per ritrovarsi e uscire dal tunnel (3 punti nelle ultime 6 gare, ultima vittoria il 28 settembre) e al Castellani il Venezia, senza due pedine importanti come il centrocampista Lorenzo Lollo e l’esterno argentino Franco Zuculini, fa un figurone. Ma solo nel gioco, che è offensivo e brillante, ma non basta perché la partita si mette subito male: al 5’ Mancuso porta in vantaggio l’Empoli con un gol che deriva da un tiro mezzo svirgolato e che Lezzerini legge fuori e invece è dentro. La reazione neroverde è pronta e efficace ma due pali e altrettante palle-gol sprecate negano il pareggio. Secondo tempo di passione, l’1-1 non arriva se non all’86’ e su penalty che Mattia Aramu mette in fondo alla rete. L’attaccante di origine sarda è decisivo come nella vittoria pre-pausa contro il Livorno in cui è stato match winner.

Nel posticipo infine il Chievo vince facile (2-1) con l’Entella e ascende al 3° posto in classifica. Ci era già arrivato alla 10a giornata e quindi il podio non è occasionale quanto piuttosto il risultato di una continuità impressionante: 10 partite di fila senza perdere prima dello stop a Frosinone. Certo è un bel vedere per il calcio veneto il Chievo 3° e il Citta 4°.

Serie C

Il Vicenza, sempre capolista in Serie C e per la prima volta in fuga, qualche volta sembra complicarsi la vita. Le premesse tecniche della partita al Menti con l’Alma Juventus Fano, al secolo semplicemente Fano, dicono che si tratta di un testacoda, la prima contro l’ultima, la più in forma del girone contro quella meno, che ha perso le ultime 7 partite di fila. Uno squadrone come quello guidato da Mimmo Di Carlo un avversario così lo dovrebbe massacrare, alla faccia degli (scaramantici?) inviti alla prudenza che il tecnico pronuncia nell’ultima conferenza stampa. E invece è proprio l’Alma Juve a passare inaspettatamente in vantaggio dopo nemmeno 10’ e i biancorossi ci mettono più di mezza partita per pareggiare al 60’ con Saraniti (che torna al gol dopo più di due mesi) e poi si aggiudicano i 3 punti con un gol “involontario” di Alessandro Marotta, che ha appena sostituito il compagno.

Forse la bella volata della Virtus Verona sta rallentando. Dopo aver perso su un episodio a Modena, stavolta è l’altra squadra modenese, il Carpi, a vincere sul campo di Borgo Venezia (2-1) un match che la squadra diretta da Gigi Fresco si illude di aver recuperato a un quarto d’ora dal termine, quando lo sciagurato autogol del portiere Nobile le regala l’1-1. L’illusione dura appena 6’ perché Michele Vano riporta definitivamente avanti il Carpi. Certo, se il migliore dei veronesi è il 19nne portiere di riserva Mattia Chiesa e, davanti, Odogwu e Magrassi risultano non pervenuti, c’è qualcosa che non va.

Il Padova, dopo le due sconfitte consecutive contro big come Sudtirol e Feralpi, riprende fiato con il successo di misura sul Rimini guidato dal nuovo allenatore Giovanni Colella (l’anno scorso a Vicenza), che da pochi giorni ha sostituito Renato Cioffi. Tanto per cambiare il match winner non è una punta ma il mediano Andrea Mandorlini (figlio d’arte) con un tiro dai 20 metri.

Stavolta l’Arzichiampo formato trasferta non funziona e incassa uno stop forse inatteso (dopo i tre ultimi successi consecutivi fuori casa) sul campo di una concorrente in zona retrocessione come la Vis Pesaro. Ma la squadra di Alberto Colombo sta crescendo e con qualche aggiustatina a gennaio potrebbe salvarsi senza affanni.

