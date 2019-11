Cattolica, Bedoni avvia ispezioni contro ex ad Minali

Condividi

Ieri si è svolto il consiglio di amministrazione ordinario di Cattolica Assicurazioni durato quasi cinque ore. Come riporta Laura Galvagni sul Sole 24 Ore, durante la riunione sono state inviate alcune verifiche interne. In particolare due ispezioni: uno atto ad appurare che nel corso degli ultimi anni i poteri e le deleghe in capo all’ad Alberto Minali, al quale sono state revocate le deleghe a fine ottobre, siano stati esercitati in maniera corretta mentre il secondo intende accertare che siano state rispettate le procedure relative all’internal dealing.

Inoltre è stato ratificato quanto già inviato a Consob ovvero il verbale del consiglio, la registrazione audio e la lettera che il presidente Paolo Bedoni avrebbe ricevuto da alcuni consiglieri nella quale si chiedeva la convocazione di un consiglio per discutere delle deleghe in capo all’ex amministratore delegato. Le autorità avrebbero acceso un faro sull’elenco dei soggetti sensibili con l’obiettivo di verificare l’esistenza di potenziali conflitti d’interesse.

Infine nel cda, sono stati anche chiesti dei pareri legali relativi alla compliance delle procedure utilizzate alla vigilia e in occasione del consiglio di amministrazione che ha definito la staffetta al vertice. Staffetta che ha in parte inciso sul corso di Borsa della compagnia che nell’ultimo mese ha perso il 9,61% e che ha visto uno dei soci forti della società, Fondazione Cariverona, ridurre la sua quota sotto il 3%.

(ph: imagoeconomica)