Cavallino Treporti: sprofondano 10 metri di strada

Alle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pordelio a Cavallino-Treporti per una voragine che ha inghiottito l’intera carreggiata per un tratto di circa 10 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta.Sul posto oltre i vigilfuoco del fuoco la polizia locale e personale tecnico del comune