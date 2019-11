Enorme ferita nel Nord Italia: le esondazioni del Po viste dal satellite

Uno scatto che dice più di mille parole: il Po visto dall’alto sembra una ferita. Il satellite Sentinel-1 di Copernicus, programma per l’osservazione della Terra gestito dall’Agenzia spaziale europea (Esa) ha catturato il fiume più lungo d’Italia con tutte le sue esondazioni. Uno squarcio color rosso che percorre tutto il Nord Italia.

Si tratta di due frame acquisiti il 13 e il 25 novembre che mostrano il prima e il dopo l’inondazione dando l’idea dell’entità del disastro. Nel frattempo è ancora allerta rosso in attesa della prossima piena.

The .@CopernicusEU #Sentinel1 Satellite Gathers Data on the Floods in Northern Italy https://t.co/rFqquhIUG1 | via .@esa (Image – ESA ) pic.twitter.com/yEQvDN3Pau

— Gene J. Mikulka (@genejm29) November 26, 2019