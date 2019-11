Po, ancora allerta rossa. A Venezia prevista acqua alta di 130 centimetri

Condividi

Linkedin email

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, confermando lo stato di allarme (allerta rossa) nella zona di allertamento Vene-D (Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige) in relazione all’atteso transito dell’onda di piena del fiume Po fino alle ore 14.00 del 30 novembre. Fino alle ore 14.00 di domani, 28 novembre, è inoltre confermato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica sulla rete principale sui bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco- Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione.

A Venezia stamattina, 27 novembre, è tornata l’acqua alta. Secondo il Centro Previsioni del Comune, l’alta marea è arrivata in mattinata a quota 121 centimetri, allagando così il 30 per cento del centro storico. E le previsioni indicano per questa sera alle 23.45 un’acqua alta a 105 cm, e anche per domani mattina è prevista un’acqua alta a 130 cm alle 10.45.