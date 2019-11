Veneto, M5S: «Mai con il Pd, con le civiche sì». E non esclude Lorenzoni

Condividi

«Con il Pd non c’è alcun accordo per le regionali. L’ipotesi non è mai stata valutata e non ci siamo mai parlati». Jacopo Berti, capogruppo in consiglio regionale veneto del Movimento 5 Stelle e già candidato governatore nel 2015, spazza via ogni dubbio in vista delle elezioni per la Regione nel 2020: «Tanto per spiegare, io ho votato no sia all’accordo con la Lega prima che a quello successivo col Pd. Questo non significa che disconosco quello che stanno facendo. Purtroppo o per fortuna in democrazia funziona anche così, mi sono trovato due volte in minoranza ma chiuso il momento della discussione si torna a lavorare per la squadra. A Roma penseranno alle questioni romane, noi al Veneto, dobbiamo essere concentrati qui, non giocare a fare la periferia di Roma. E’ il più grande errore che tutti i partiti nazionali continuano a fare».

E Lorenzoni?

In Veneto il M5S, insomma, andrà da solo, e semmai sta cercando candidati nel mondo civico: «Ci sono dialoghi aperti in tutto il Veneto con parecchie persone – spiega Berti – abbiamo già deliberato in assemblea regionale, parlando con gli iscritti, di aprire al confronto con associazioni, civiche e comitati, ovvero lo sbocco naturale con cui abbiamo lavorato in questi cinque anni in Regione. Non con altre forze politiche, Pd compreso». La posizione ufficiale, Berti conferma quindi, è da soli con alcune civiche. Su quali però non si sbilancia. «Siamo in fase di dialogo, vediamo cosa viene fuori». Un’ipotesi maliziosa include nelle “civiche” anche “Coalizione Civica” che a Padova aveva lanciato quello che poi è diventato l’attuale vicesindaco Arturo Lorenzoni, già dato come possibile candidato governatore addirittura di tutto il centrosinistra alle regionali. Il padovano Berti risponde così: «Conosco Lorenzoni è un concittadino. Punto». Ma quindi il M5S veneto sta parlando con Coalizione Civica o no? «Sulle civiche possiamo andare avanti con queste domande tutto il pomeriggio. La risposta è questa: ci sono dialoghi aperti con parecchie persone, stiamo dialogando con associazioni e comitati. Noi stiamo lavorando sui temi. Per questo ci stiamo confrontando con i comitati, che si occupan per esempioo di grandi navi, di pfas, di cementizzazione del territorio. Su questo stiamo costruendo un percorso che poi si riverserà in un programma, prima delle persone ci sono i contenuti»

Ambiente al primo posto

Resta anche il nodo della persona su cui il M5S punterà come sfidante di Zaia: «Partiamo dalla lista di 51 consiglieri, come abbiamo già fatto cinque anni fa. Il candidato presidente sarà l’ultimo dei tasselli, dobbiamo prima trovare le persone che porteranno avanti il programma. Non voglio che l’attenzione si sposti sul nome. Nessun accordo comunque con movimenti politici». Non è facile trovare una personalità, specie per un movimento, come i 5 Stelle, storicamente poco radicato nel territorio. Di qui l’insistere di Berti sui contenuti anziché su chi dovrà interpretarli: «Non si tratta di sfidare una persona, ma un modo di pensare, che vede prima il cemento, il profitto e lo sfruttamento del territorio. Pensiamo ai debiti che la giunta Zaia lascerà sulle nostre spalle, ovvero i 12 miliardi di euro che resteranno in dote con la Pedemontana Veneta. Il Veneto è tra le regioni più inquinate d’Italia e d’Europa e la più cementificata. L’alluvione a Venezia è stata purtroppo solo l’ultima tappa di una politica scellerata negli ultimi 20 anni, che ha messo a rischio la vita delle persone, con le imprese che fanno fatica a vivere. C’è bisogno di una riconversione del modello produttivo, di abbandonare quello basato solo sul profitto che ha messo in ginocchio larga parte della nostra comunità». Per Berti il M5S veneto punterà molto sull’ambiente: «Penso ai pfas per esempio, su cui ci siamo battuti: significa far vivere le persone in sicurezza sul territorio, ridurre i costi sanitari. Ambiente non significa abbracciare gli alberi perché gli vogliamo bene. Oggi la maggior parte dei fondi di investimento nel mondo si sta indirizzando sul “green tech”, quella è la strada. E non lo dico io o il Movimento 5 Stelle. Quando abbiamo 11mila capannoni vuoti con i rifiuti stoccati dalla criminalità organizzata, diventa un grande problema per il lavoro, per la sicurezza, per l’ambiente».