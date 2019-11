Brumotti a Padova: «Città invasa dalla cocaina» [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Vittorio Brumotti, seguito dalle telecamere di Striscia la Notizia, è tornato nella zona di via Anelli a Padova per mostrarci il mercato dei rider spacciatori attorniati da diverse sentinelle che vendono indisturbati cocaina pura. «Spacciano 24 ore su 24 senza preoccuparsi più di tanto», spiega Brumotti mentre si sposta in stazione dove la situazione non è molto diversa. «Padova è invasa dalla cocaina», conclude.