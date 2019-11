Remington al Man’s World & Taste Experience: l’occasione giusta per rifarsi il look!

Condividi

(Milano 26 novembre 2019) – Remington, brand britannico da sempre sinonimo di innovazione e affidabilità nella cura della bellezza nonché inventore del primo rasoio elettrico al mondo, annuncia la propria partecipazione al Man’s World & Taste Experience di Milano, dal 28 novembre al 1° dicembre presso i Superstudio Più di Milano. L’evento è dedicato a tutte le passioni maschili dalle eccellenze del food & beverage alla tecnologia, passando per l’automotive e il lusso, senza dimenticare la cura della propria persona sempre più importante per l’uomo di oggi.

Lo stand dedicato a Remington renderà possibile a chiunque di testare regolabarba e rifinitori messi a disposizione dall’azienda leader nel settore beauty. Nello stand sarà infatti presente un barbiere che utilizzerà 3 differenti tipologie di regolabarba e 3 tipologie di rifinitori viso per regolare e rifinire a regola d’arte barba e baffi dei visitatori. Sarà inoltre possibile vedere e toccare con mano alcune tra le novità più importanti della vasta gamma di Remington dedicata all’uomo, inclusi i tagliacapelli, e chi vorrà testare i prodotti sarà omaggiato di un gadget.

Dopo aver pensato alla cura della persona, Man’s World offrirà una vasta scelta di soluzioni per sperimentare nuove eccellenze in ambito culinario. Grazie alla collaborazione con Taste, Superstudio Più sarà contenitore di esperienze esclusive e altamente personalizzate tra piatti gourmet, vini e distillati d’eccellenza.

Quattro giorni per ritagliarsi del tempo per sé stessi, divertirsi, scoprire i menù di rinomati ristoranti milanesi e vivere appieno le proprie passioni.

Presentazione dell’azienda: Remington è un’azienda leader a livello mondiale pioniera nella creazione e commercializzazione di prodotti per la cura personale e del corpo. Dal lancio del primo rasoio elettrico al mondo nel 1937, l’azienda nel tempo si è affermata anche all’interno del mercato italiano come sinonimo di qualità e serietà nel campo della cura della persona maschile e femminile.

