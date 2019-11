Perquisizioni alla fondazione renziana Open: «Influenze illecite»

Condividi

Sono in corso da parte di militari della Guardia di Finanza perquisizioni a Firenze, a quanto apprende

l’Adnkronos, legate a un’indagine della procura sulla Fondazione Open, di cui era presidente l’avvocato Alberto Bianchi. La Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018, era nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra le quali la convention della Leopolda.

L’avvocato Bianchi risulta indagato per traffico di influenze illecite tra il 2016 e il 2018. La procura procede anche per reati in violazione della legge sul finanziamenti dei partiti politici.

(Ph Shutterstock)