Superenalotto, schedina vincente in Veneto. E il jackpot continua a salire

Un weekend fortunato per un bellunese che grazie ad una schedina del Superenalotto si è portato a casa 56 mila euro. In particolare la schedina è stata convalidata presso la Tabaccheria Buzzo di Santo Stefano di Cadore. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 37,5 milioni di euro, premio più alto in Europa e terzo al mondo.