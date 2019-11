Uso consapevole degli shopper, al via campagna Conai

Condividi

Roma, 26 nov. – (Adnkronos) – Ridurre l’impatto ambientale dei sacchetti e allungarne la vita. Torna anche quest’anno la campagna di educazione ambientale sull’utilizzo dei sacchetti per la spesa ‘Salva un sacchetto. Salva l’ambiente’. Promossa da Conai in collaborazione con Fida, Federdistribuzione, Confcommercio, Ancc Coop e Ancd Conad, l’iniziativa vuole sensibilizzare a un uso consapevole dei diversi tipi di sacchetti ed educare a comprenderne l’impatto ambientale. L’obiettivo? Non sprecarli grazie a un corretto ciclo di riutilizzo e di riciclo.

A partire dal primo dicembre moltissime catene della gdo italiana, unitamente alla piccola e media distribuzione alimentare, attiveranno la campagna promozionale declinata su tre tipologie di sacchetti: quelli di plastica ultraleggeri per gli alimenti sfusi, tipici dei reparti ortofrutta, gastronomia e panetteria, in materiale compostabile, che si conferiscono con la frazione organica dei rifiuti domestici; quelli di plastica per il trasporto, biodegradabili e compostabili, distribuiti soprattutto alle casse, riutilizzabili per la raccolta differenziata dell’organico e quelli in plastica riutilizzabili, da utilizzare più volte per la spesa o riusare per altri scopi, da differenziare nella plastica una volta rotti.

‘Salva un sacchetto. Salva l’ambiente’ vivrà anche sul web e sui social network Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin sotto l’egida dell’hashtag #controglisprechi. Per una diffusione sul web è stato ideato anche un video che, a metà strada fra il tutorial e il video-manuale, dà istruzioni chiare e mirate su come allungare il ciclo di vita dei sacchetti di uso quotidiano.

“Educare i consumatori a corrette modalità di utilizzo e recupero dei sacchetti è parte del nostro ruolo istituzionale” afferma Giorgio Quagliuolo, presidente Conai. “Il nostro comportamento di tutti i giorni, in un gesto che è parte delle nostre vite come quello di fare acquisti, è il primo passo per un corretto processo di gestione dei rifiuti di imballaggio: spreco e abbandono dei sacchetti devono essere combattuti sia attraverso un’informazione corretta sia attraverso proposte concrete che minimizzino l’impatto ambientale dei nostri stili di consumo”.

La creatività della campagna ‘Salva un sacchetto. Salva l’ambiente’ è stata studiata per Conai dall’agenzia milanese Wrong Advertising. Nel 2018 il Consorzio Nazionale Imballaggi ha recuperato l’80,6% dei rifiuti di imballaggio: 10,7 milioni di tonnellate dei 13,3 milioni totali immessi al consumo. Di queste, la parte avviata a riciclo sfiora il 70%.