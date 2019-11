Violento schianto tra auto e camion: un ferito grave

Condividi

Alle 13:20, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Crocerone a Bassano del Grappa con angolo via Marzabotto nel comune di Cassola per lo scontro tra due auto e un mezzo pesante. I pompieri del locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente di una Opel Zaffira, rimasto incastrato al posto guida. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem 118 e portato in ospedale. Illeso il conducente della Fiat Panda e del camion. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.