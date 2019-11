E’ morto Bruno Nicolè, ala di Padova e Juventus

Condividi

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Bruno Nicolè, 79 anni, padovano di nascita, residente ad Azzano Decimo, ala veloce e dotata di buon tiro, già giocatore del Padova, dove ha esordito a soli 16 anni, e Juventus, prima di vestire le maglie di Mantova, Roma, Sampdoria e Alessandria. Nicolè ha chiuso la sua carriera a soli 27 anni, scegliendo di dedicarsi all’insegnamento dell’educazione fisica e per trasmettere ai giovani i valori dello sport, ma detiene ancora il record di più giovane marcatore e di più giovane capitano della nazionale azzurra.

Il ricordo di Juventus e Padova

Il sito ufficiale della Juventus lo ricorda per aver vestito la maglia bianconera per sei stagioni tra gli anni Cinquanta e Sessanta «diventando un elemento importante della squadra, vincendo 3 scudetti e 2 Coppe Italia – scrive la società – nel 1958 entra anche nella classifica del Pallone d’Oro piazzandosi al diciannovesimo posto, primo degli italiani. Nelle 6 stagioni in bianconero Nicolé ha giocato 175 partite, realizzando 65 gol. In Nazionale detiene due record di precocità: a 18 anni e 258 giorni è stato il più giovane marcatore degli azzurri, doppietta a Parigi contro la Francia, e a 21 anni e 61 giorni il più giovane capitano azzurro». Anche il sito ufficiale del Calcio Padova ricorda Bruno Nicolè, che ha indossato la maglia biancoscudata nel settore giovanile fino all’esordio in A con Nereo Rocco. A Bruno Nicolè il figlio Fabio, giocatore e allenatore nel Vicentino, ha dedicato il libro “Bruno Nicolè – ho amato lo sport e ho scelto il calcio, ho amato il calcio e ho scelto lo sport”.

