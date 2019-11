Costa: «119 milioni per Marghera»

Condividi

Linkedin email

«Le risorse per le bonifiche stanno venendo fuori: arrivano ulteriori 72 milioni di euro per l’accordo di programma per Marghera e 47 milioni per le bonifiche. Di questi ci sono 10 milioni già nelle casse della regione e 37 milioni del ministero dell’Ambiente che mettiamo a disposizione».

Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro Paola De Micheli ed il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli al termine degli incontri per le emergenze maltempo e dissesto idrogeologico.

L’esito del “comitatone”

(Ph Imagoeconomica)