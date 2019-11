In arrivo gelo artico e neve a bassa quota

Condividi

Con la fine di novembre se ne vanno anche le temperature piuttosto miti che ci hanno accompagnato in questo autunno anomalo. Secondo le previsioni de ilmeteo.it infatti, è in arrivo il gelo artico: «L’irruzione di aria di matrice polare artica attraverso la Scandinavia e poi l’Europa Centrale punterà al Meditterraneo gettandosi contro le nostre regioni attraverso la Porta della Bora tra Martedì 3 e Mercoledì 4 fino a Giovedì 5 Dicembre. Non ci sono dubbi sul calo termico da Nord a Sud fino a 15 gradi in meno nei giorni successivi».

Ma non è finita qui. Intorno al 10 del mese si ipotizza un vero e proprio blitz dall’Artico che farà calare ulteriormente le temperature e potrebbe portare la neve fino a quote molto basse, in particolare sul versante adriatico.

(ph: shutterstock)