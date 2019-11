Maltempo, tre giorni di tregua. Da domenica nuovo peggioramento

Condividi

Dopo la giornata di maltempo di oggi ci aspettano tre giorni di tregua. Ma aspettate ad esultare: da domenica è previsto un nuovo peggioramento. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Serenissima Meteo.

GIOVEDÍ 28 NOVEMBRE

Al mattino formazioni nebbiose irregolari specie nella parte meridionale della Regione, in seguito ampi rasserenamenti alternati a qualche passaggio nuvoloso piú importante nel pomeriggio.

📍Temperature in pianura: in diminuzione con minime in diminuzione comprese tra i 3/5 gradi dell’entroterra e i 9/10 presso la costa, massime tra gli 11 e i 13 gradi nella parte sud del Veneto.

-Zero termico: sui 2200-2300 metri

-Venti: occidentali deboli in pianura con qualche limitata intensificazione, a tratti moderati in montagna

VENERDÍ 29 NOVEMBRE

Ancora formazioni nebbiose mattutine, in seguito schiarite ed a tratti soleggiato con qualche passaggio di nube alta.

📍Temperature in pianura: minime tra 1/3 gradi nell’entroterra fino a 7/8 gradi su costa, massime tra 11 e 13 gradi.

-Zero termico: dapprima sui 2200-2300 metri, calo verso notte fino a 2000 metri

-Venti: occidentali deboli, in montagna a tratti moderati

SABATO 30 NOVEMBRE

Stato del tempo sostanzialmente come venerdí.

📍Temperature in pianura: minime tra 1/2 gradi all’interno fino a 6/7 vicino la costa massime tra 11 e 13 gradi.

-Zero termico inizialmente 1800-1900 metri abbassamento verso sera a 1500-1600 metri.

-Venti: deboli variabili, da pomeriggio tendenti ad orientarsi da est

TENDENZA PER DOMENICA 1 DICEMBRE

Cielo coperto con precipitazioni diffuse su tutto il territorio piú significative nel pomeriggio. Nevicate inizialmente attorno ai 1200-1300 m sulle Prealpi, fin verso gli 800-1000 metri sulle Dolomiti, poi innalzamento verso sera fino a 1600-1700 metri. Venti di bora moderati.