«La neve non ferma le imprese vicentine e venete che stanno lavorando h 24 per il ripristino dei boschi distrutti dalla tempesta Vaia sull’Altopiano di Asiago. Un graziedi cuore a tutti gli operai che affrontano nevicate e maltempo per ripulire le nostre montagne devastate un anno fa!»

Così il governatore Luca Zaia alle 8 di oggi, mercoledì, postando alcuni scatti dall’altopiano di Asiago sotto una folta coltre neve che non ferma il lavoro incessante del cantiere.

(Ph Zaia Facebook)