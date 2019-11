Tutti pazzi per gli introvabili Nutella Biscuits: venduti online a prezzi choc

Condividi

Linkedin email

I Nutella Biscuits sono arrivati in Italia e, com’era prevedibile, sono andati letteralmente a ruba. Introvabili negli scaffali dei supermercati, in poche settimane sono state vendute ben 2,6 milioni di confezioni per un totale di 57 milioni di biscotti.

E quando la domanda supera l’offerta c’è sempre qualche furbo che cerca di trarne profitto. Online, infatti, si possono trovare confezioni in vendita a prezzi decisamente maggiorati rispetto a quello consigliato da Ferrero di 2,99 euro. C’è chi vende 4 pacchi per 34,99 euro oppure 10 pacchi a 40 euro. E c’è chi li compra nonostante la maggiorazione.