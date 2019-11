«Diffamò Salvini»: Toscani condannato

Condividi

Oliviero Toscani condannato dalla Corte d’Appello di Milano per aver diffamato Matteo Salvini. Il fotografo era stato portato in tribunale dal leader della Lega per alcune affermazioni fatte durante La Zanzara su Radio 24 nel dicembre 2014. In particolare aveva detto: «In quelle foto (del settimanale Chi, ndr) sembra un maialino sotto il piumino». E anche: «Salvini fa i pom***i, va benissimo per quello. Li fa ai cretini, fa anche rima. Prende per il c**o chi vota».

Toscani era già stato condannato nel luglio 2017 ed oggi è arrivata la conferma. Dovrà risarcire Salvini con ottomila euro. All’epoca il leader del Carroccio aveva detto che avrebbe devoluto il denaro in beneficenza.

(ph: imagoeconomica)