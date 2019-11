Segre è cittadina onoraria di Rovigo e Occhiobello

Condividi

Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta del campo di concentramento di Auschwitz, è cittadina onoraria di Occhiobello e Rovigo. Ora i rappresentati di Italia in Comune Polesine tra le cui fila c’è anche il consigliere regionale Patrizia Bartelle chiede al comune di Adria di fare altrettanto.

«L’onorevole Segre, dopo aver proposto una mozione in parlamento per impegnare il governo a istituire una Commissione Straordinaria contro i discorsi d’odio e l’istigazione alla discriminazione è stata oggetto di attacchi e minacce così gravi da rendere necessario metterla sotto scorta – spiegano in una nota -. Il conferimento della cittadina quindi è un modo, per le amministrazioni comunali, di esprimere vicinanza ad una donna coraggiosa come la Segre. Come forza politica polesana riteniamo importante che anche la Provincia di Rovigo assuma un atto di tipo politico nel quale fare proprie le motivazioni posta a fondamento delle azioni poste in essere da Comuni».

Infine Bartelle rende noto di aver «recentemente depositato una risoluzione con la quale chiedo che il Consiglio Regionale di esprimere la propria adesione alla mozione della Sen. Segre. Attendo che la risoluzione sia discussa ma nel frattempo è già stata sottoscritta da tutta la minoranza».

