«Sernagiotto rinviato a giudizio, FdI lo candida alle regionali: che coraggio»

Condividi

Linkedin email

«Nemmeno il tempo di annunciare la sua prossima candidatura alle Elezioni Regionali, ed ecco che Remo Sernagiotto viene rinviato a giudizio per corruzione e truffa. Complimenti vivissimi a Fratelli d’Italia per questo notevole acquisto». Questo è il commento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Scarabel (in foto) che attacca: «Ex assessore, ex parlamentare europeo, Sernagiotto poteva avare il buon senso di starsene in un angolo, considerando i reati per i quali era indagato, così come in Fratelli d’Italia potevano avere il buon gusto di evitare una simile candidatura. Ma chi se ne importa della trasparenza, del rispetto per i veneti, quel che conta sono le poltrone, vero?».

«Vale la pena ricordare – continua il pentastellato – che Sernagiotto verrà processato per una vicenda di 3 milioni di euro destinati a un Centro per disabili che sarebbero poi serviti, invece, per aprire una birreria. Lui era assessore al sociale. Se vi sono politici indagati, o addirittura sui quali pendono processi, che hanno il brutto vizio, tutto italiano, di candidarsi, se vi sono partiti disposti a mettere in lista chiunque, purché porti voti, è vero anche che molti italiani, purtroppo, hanno la disgraziata abitudine di votarli. Ma i cittadini si sentono rappresentati da un soggetto del genere? Forse abbiamo un problema. Si rovescia scetticismo e facile ironia sui giovani e sulla loro voglia di cambiamento – osserva in conclusione Scarabel – ma poi si risponde candidando impresentabili, senza alcun pudore. Qualcuno forse dovrebbe vergognarsi».

(ph: Facebook Simone Scarabel)