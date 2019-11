Condividi

La presidente eletta della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, parlando dell’emiciclo del Parlamento di Strasburgo,ha dichiarato: «Se c’è un campo in cui il mondo ha bisogno della nostra leadership è proteggere il clima. E’ un problema esistenziale per l’Europa. E come potrebbe non esserlo, quando vediamo Venezia sott’acqua e le foreste del Portogallo andare a fuoco? Sono cose che succedevano anche prima, ma mai con questa frequenza e intensità».

