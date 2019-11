Vicenza, le sardine cambiano piazza: «Non mettiamo in difficoltà commercianti»

Condividi

Il fondatore del gruppo delle Sardine di Vicenza, Leo Ciliberti, fa sapere che la manifestazione prevista per sabato 7 dicembre alle ore 19, che doveva svolgersi in piazza dei Signori, si sposterà in Piazza Matteotti. «Ci siamo già confrontati con la Questura: il giorno e l’ora saranno gli stessi, cambia il luogo – spiega -. Non volevamo mettere in difficoltà i commercianti».

Ieri, infatti, sia l’assessore alle attività produttori Silvio Giovine e sia il tavolo delle associazioni del centro storico avevano chiesto ai rappresentati delle sardine di non manifestare in piazza dei Signori il 7 dicembre perchè quel giorno erano già organizzate da tempo manifestazioni natalizie importanti per rivitalizzare il cuore, anche commerciale, della città.

