Record mondiale per ritratto veronese di Mozart: venduto per 4 milioni

Record mondiale all’asta per un ritratto di Wolgang Amadeus Mozart (1756-1791) eseguito dal pittore veronese Giambettino Cignaroli (1706-1770). Il dipinto ritrae il compositore austriaco all’età di 13 anni, durante un soggiorno in Italia, a Verona. E’ stato battuto ieri sera da Christie’s a Parigi per la straordinaria cifra di 4.031.500 di euro, cinque volte la stima iniziale (era partito da 800 mila euro).

Il ritratto, attribuito a Cignaroli e datato al gennaio 1770, pochi mesi prima della morte del pittore, avvenuta il 1° dicembre successivo, fu dipinto a seguito dell’enorme successo di un concerto d’organo tenuto dal compositore e pianista prodigio a Verona in quell’anno.

Fonte: Adnkronos