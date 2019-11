Padova: in anteprima Futura, il pioniere della graffiti art americana

Condividi

C’è tempo poco meno di una settimana, da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre, per vedere in anteprima a Padova alcune opere di Futura, uno dei più importanti street artist e artisti contemporanei al mondo, un vero pioniere del movimento della graffiti-art americana. La mostra, realizzata in esclusiva per IQOS, il dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo di Philip Morris International, sarà ospitata nello spazio liberty del ristorante Radici Terra e Gusto (orario di apertura al pubblico ore 11.30 – 19.30) di via Andrea Costa 18/a, trasformato per l’occasione in una galleria d’arte. In particolare, il pubblico potrà ammirare 3 artworks (pannelli di 250X300cm) e 4 packshots (fotografie di 120X120cm): applicazioni pittoriche realizzate con la tecnica della spray-can art, la capacità di realizzare opere d’arte con l’utilizzo di bombolette spray.

I TALK

Nei giorni di apertura della mostra sono in programma due approfondimenti dedicati ai lavori di Futura, alla street art e al concetto di innovazione nell’arte, entrambi guidati dal Responsabile della Fondazione Alberto Peruzzo Marco Trevisan. Trevisan, ex direttore generale di Christie’s Italia, si occupa di arte e collezionismo da quasi vent’anni. Lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 19.00 dialogherà con la giornalista ed esperta di street art Clara Amodeo. Mercoledì 4 dicembre 2019, dalle ore 19.00, Trevisan parlerà di fotografia e scultura con l’artista padovano Marco Maria Zanin e con l’artista vicentino Arcangelo Sassolino. Entrambi gli appuntamenti saranno solo su invito.

FUTURA

Futura, all’anagrafe Leonard McGurr, classe 1955, è una leggenda vivente. Pioniere della street art, ha contribuito in modo determinante a farne un movimento culturalmente e artisticamente riconosciuto. La sua carriera inizia negli anni ’70, quando il nome “Futura 2000” fa la sua prima apparizione sui treni delle linee 1 e 3 della metropolitana di New York. Futura diventa da subito uno degli artisti più influenti della scena, scegliendo di allontanarsi dal lettering per creare un approccio personale: un codice visivo unico e riconoscibile, vicino all’espressionismo astratto.

«L’installazione è un omaggio alla visione rivoluzionaria di IQOS. La sua attenzione al futuro e all’innovazione è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Poter contribuire, col mio lavoro, a portare l’attenzione su questi temi è un privilegio che vorrei condividere con tutti», racconta l’artista Futura.

Con questo appuntamento, Philip Morris, che con IQOS ha rivoluzionato la propria visione aziendale per costruire un futuro senza fumo, offre occasioni di approfondimento su cambiamento e innovazione.

Una collaborazione, quella con Futura, che si inserisce nel contesto di una serie di progetti sviluppati insieme ai pionieri della scena culturale contemporanea: game changers, artisti e pensatori appartenenti a discipline diverse, ma accomunati dalla capacità di riscrivere le regole del gioco, facendoci intravedere il futuro allo stesso modo in cui IQOS ha saputo rivoluzionare un mondo tradizionalmente immutato come quello tabacco.

Apertura mostra

Radici Terra e Gusto, via Andrea Costa, 18/a

lunedì 2 – venerdì 6 dicembre, ore 11.30 – 19.30 (pubblico maggiorenne)

Opening: lunedì 2 dicembre, dalle 19.00 (solo su invito)