Proposta di matrimonio alla Camera. E la padovana dice sì [VIDEO]

Fuori programma oggi in aula alla Camera. Il deputato leghista Flavio Di Muro ha chiesto la parola e, dopo un lungo preambolo, ha tirato fuori l’anello e ha chiesto alla sua compagna padovana Elisa di sposarlo tra gli applausi di molti parlamentari.

Immediata, però, la reazione del presidente della Camera Roberto Fico che ha richiamato il parlamentare: «Deputato Di Muro, capisco tutto, però usare un intervento per questo non mi sembra assolutamente il caso». Lei comunque ha detto sì.

Il video è diventato virale e i social si sono divisi tra chi stigmatizza il gesto e chi invece ha fatto gli auguri alla giovane coppia.

Proposta di matrimonio in aula alla #Camera prima di iniziare l’esame del decreto legge per la ricostruzione post terremoto: insomma, in Parlamento prima le love story, poi i terremotati.#DiMuropic.twitter.com/uaKDLyigrX

— Marco A. Munno (@MarcoAMunno) November 28, 2019