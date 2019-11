Renzi chiede un milione a Travaglio

Condividi

«Il 17 dicembre si terrà l’incontro di mediazione con Il Fatto Quotidiano e il suo direttore Marco Travaglio. Ho infatti avviato azioni civili per un risarcimento danni per il video con la carta igienica, il titolo sulla Legge Ad Cognatum, gli editoriali contro Italia Viva, sulle mie attività ‘in barba alla trasparenza’, sulle mie frequentazioni all’Aniene ‘per soldi e consulenze’, sull’equiparazione con la P2 e anche quelli odierni sull’acquisto della mia casa e sui soldi di Open per ‘comprare tessere e voti’. La richiesta ammonta a poco meno di un milione di euro di danni. #ColpoSuColpo». Lo scrive Matteo Renzi su Fb.

(Ph Screenshot La7)