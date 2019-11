Ricambi per miniescavatori: dove trovarli online

Condividi

Linkedin email

Qualsiasi sia l’attività da svolgere, quando si tratta di operazioni che riguardano la movimentazione della terra, avere un buon miniescavatore, sicuro e funzionante è senza dubbio di fondamentale importanza. Di fondamentale importanza, quando si dispone di un mezzo del genere, è quindi la sua manutenzione dello stesso, che deve essere costante e rispettare precise scadenze temporali. Non è consigliabile, infatti, un intervento solo al momento del bisogno, ma è bene valutare man mano le condizioni degli accessori e del mezzo stesso, per non dover poi far fronte ad una spesa maggiore. Spesso, infatti, è sufficiente acquistare dei pezzi di ricambio di parti magari deteriorate o rovinate dall’eccessivo utilizzo, invece che arrivare al punto di rottura di uno o più parti collegate tra di loro.

I ricambi per miniescavatori possono essere facilmente reperiti presso aziende specializzate, come Giffi Market, recandosi in sede o direttamente online, dal sito web dell’azienda, che propone una vasta scelta tra i diversi accessori, a prezzi concorrenziali. Denti per benne, cingoli o forche potranno quindi essere scelti e selezionati direttamente da casa, comodamente dal proprio divano.

Giffi Market: il punto di riferimento per l’attrezzatura

Grazie ad un servizio online davvero ben organizzato e, soprattutto, avendo a disposizione un team specializzato sempre pronto a sostenere il cliente nel suo acquisto, passo dopo passo, a partire dalla scelta del giusto ricambio, fino all’ordine vero e proprio, Giffi Market rappresenta una delle soluzioni migliori per privati e aziende che si trovino nella condizione di aver bisogno di assortire i pezzi di ricambio utili per i loro miniescavatori.

Ogni attrezzo ha bisogno di determinati accessori, di dimensioni e qualità diverse tra loro in base proprio al modello sul quale verranno montati. Rivolgersi al servizio clienti di Giffi Market è il passo migliore che ogni cliente possa compiere, per poter essere guidato nella scelta online e nelle fasi di ordine e di pagamento.

Come effettuare un ordine su Giffi Market

Acquistare dei ricambi per escavatori su Giffi Market è davvero molto semplice. L’acquisto può essere effettuato con diverse modalità, una più intuitiva dell’altra:

Online: basterà entrare nel sito, selezionare i prodotti dei quali si necessita l’acquisto e metterli nel carrello. Una volta terminata la selezione di tutti i prodotti, basterà procedere con il checkout. E’ proprio in questa fase che si potrà procedere al controllo di tutti i ricambi scelti e alla conferma degli stessi. Andando avanti si potrà procedere al pagamento inserendo i propri dati personali (per poter ricevere tutto presso l’indirizzo prescelto) e scegliere il metodo di pagamento preferito;

Telefonicamente : per tutti coloro che non amano il web o si sentono impacciati con gli acquisti online, Giffi Market mette a disposizione un numero clienti grazie al quale viene data all’acquirente la possibilità di poter effettuare il proprio ordine insieme all’operatore . Addirittura, per facilitare le cose, è previsto un numero WhatsApp sul quale i clienti possono scrivere nel caso la linea sia occupata;

: per tutti coloro che non amano il web o si sentono impacciati con gli acquisti online, Giffi Market mette a disposizione un numero clienti grazie al quale viene data all’acquirente la possibilità di poter effettuare il proprio ordine . Addirittura, per facilitare le cose, è previsto un numero WhatsApp sul quale i clienti possono scrivere nel caso la linea sia occupata; Chat: in determinati orari, Giffi Market tiene attiva la modalità chat, altro mezzo grazie al quale è possibile effettuare ordini con il sostegno di un team specializzato.

Insomma, le soluzioni per reperire ricambi per escavatori sono davvero tantissime e alla portata di tutti. È fondamentale sottolineare altresì che le spese di spedizione con Giffi Market sono sempre gratuite, qualsiasi sia il metodo utilizzato per effettuare l’ordine.

In caso vengano richiesti prodotti su misura, i tempi di consegna si aggirano attorno ai 10-15 giorni, mentre per i ricambi standard e quindi in pronta consegna, i tempi sono solo di 3/4 giorni. Giffi Market è quindi la soluzione adatta a tutti, privati e aziende.

(ph: shutterstock)