Anche il Venezia Calcio in campo per la città alluvionata

Anche il Venezia Calcio, la settimana scorsa in trasferta a Empoli, sabato 30 novembre in occasione della sfida casalinga con il Benevento capolista scenderà in campo a sostegno della città colpita dall’alluvione. Nei pressi dello stand ufficiale del club, vicino al ponte di accesso alla Curva Sud Groppello, verrà regalata una mini ball del Venezia FC a tutti i tifosi arancioneroverdi che effettueranno una donazione per i veneziani colpiti dall’acqua alta. «Nella prima settimana di dicembre inoltre – precisa la nota ufficiale della società – verranno messi all’asta su Charitystar una serie di oggetti personali donati dai giocatori del Venezia». Il ricavato di entrambe le iniziative sarà devoluto al Comune di Venezia.

La solidarietà delle tifoserie

Anche la Curva Sud VeneziaMestre Michael Groppello sabato 30 novembre organizza una raccolta fondi per i danni causati dall’acqua alta che ha colpito Venezia. L’ intero ricavato sarà consegnato la sera stessa al sindaco o ad un suo delegato. Curva Sud che con un post su fb ha voluto ringraziare «tutte le tifoserie da Nord a Sud che ci sono vicine in questo momento di difficoltà». Un elenco di solidarietà, dalle tifoserie gemellate di Cosenza, Lanciano, Modena, Andria e Pistoia, alle altre di Foggia, Benevento, Lodigiani, Rosatese, Sassari (Basket), Varese (Basket), Trapani (Basket), Bolzano (Hockey), Asiago (Hockey), Imoco (squadra Volley). A queste la Curva Sud VeneziaMestre ha aggiunto «un ringraziamento particolare alle tifoserie storicamente rivali come Padova, Treviso e Vicenza: hanno dimostrato che in questi casi non ci sono nè bandiere, nè rivalità e la mentalità ultras va oltre a tutto».

(Venezia alluvione ph Zaia)