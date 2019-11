Altri tre “peri” alla Triestina: LR Vicenza ai quarti di Coppa Italia

Condividi

Ci sono voluti 120 minuti per piegare la Triestina ma l’LR Vicenza ha centrato l’obiettivo dei quarti di finale di Coppa Italia.

I circa 1500 che hanno sfidato il freddo e l’umidità della serata di ieri, non hanno assistito ad uno spettacolo particolarmente esaltante nel primo tempo e, alla mezz’ora del secondo tempo, è arrivata anche la delusione, quando Gomez ha infilato Albertazzi. Di Carlo prova ad aggiustare la partita inserendo Guerra e Vandeputte ed è l’ex Malomo a fare il regalo ai biancorossi, toccando con il braccio la palla in area. Arma non sbaglia il rigore.

I supplementari sorridono subito ai biancorossi, con Tronco che insacca su assist di Bianchi. Raddoppio di Guerra all’8′ del secondo tempo. Prossimo avversario la Feralpi Salò.

LR Vicenza-Triestina

RETI: 27′ st Gomez, 40′ st Arma rig., 3′ pts. Tronco, 8′ sts Guerra

VICENZA (4-3-1-2): Albertazzi; Bianchi ( 99’Bonetto), Bizzotto, Pasini, Liviero; Zonta, Scoppa, Emmanuello (35′ st Guerra); Zarpellon (35′ st Vandeputte); Arma (91′ Saraniti), Giacomelli (18′ st Tronco). A disposizione: Pizzignacco, Grandi, Cinelli, Padella, Pontisso, Barlocco. All. Di Carlo

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Cernuto (12′ st Formiconi); Malomo, Lambrughi, Ermacora (26′ st Codromaz); Steffè, Paulinho, Maracchi (1′ st Giorico); Procaccio (13′ st Gomez); Ferretti (12′ st Costantino), Granoche. A disposizione: Offredi, Rossi, Mensah, Hidalgo, Gatto, Vicaroni, Salata. All. Gautieri.

ARBITRO: Di Graci di Como

AMMONITI: Paulinho, Emmanuello, Cernuto, Lambrughi, Giorico, Tronco, Steffè

NOTE: spettatori 1351.

(Ph LR Vicenza)

