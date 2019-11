Amazon sbarca in Polesine e assume 2.400 persone

Condividi

Amazon sbarca in Polesine con uno stabile immenso ben visibile dalla Transpolesana all’altezza di Castelguglielmo. Ed è pronto ad arruolare circa 2.400 persone. Il nuovo polo logistico sarà operativo probabilmente in primavera quindi l’inizio delle selezioni è dietro l’angolo. Le posizioni aperte non sono ancora disponibili ma è possibile inviare una candidatura spontanea nella sezione “opportunità di lavoro” presente nel sito del colosso dell’e-commerce.

Ricordiamo che Amazon ha aperto da poco un nuovo deposito a Verona e anche lì ci sono diverse opportunità di lavoro con offerte che si rivolgono a diplomati, laureati e laureandi. A professionisti esperti ma anche a giovani al primo impiego. Per chi cerca lavoro consigliamo di tenere monitorato il loro sito sempre in aggiornamento.

