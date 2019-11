Cattolica, soci contro cda su Minali: «Banor Sim non c’entra»

Condividi

Pubblichiamo una nota di precisazione del prof. ing. Francesco Brioschi e del dottor Massimiliano Cagliero sulla vicenda di Cattolica Assicurazioni.

Dalla lettura dei numerosi articoli pubblicati sui diversi media riguardo all’azione avviata dal prof. ing. Francesco Brioschi e dal dottor Massimiliano Cagliero volta ad ottenere chiarimenti da parte del consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni circa la decisione assunta in data 31 ottobre e riguardante la revoca delle attribuzioni e dei poteri a suo tempo conferiti al dottor Alberto Minali, si rendono note le seguenti precisazioni.

• Il prof. ing. Francesco Brioschi, agisce a titolo personale e per conto di Sofia Holding.

• Il dottor Massimiliano Cagliero, agisce a titolo personale.

Entrambi sono azionisti e soci di Cattolica Assicurazioni.

Alla luce delle numerose interpretazioni fornite sui media si ritiene inoltre opportuno chiarire che:

• il prof. ing. Francesco Brioschi, non ricopre il ruolo di Presidente di Banor SIM (tale carica spetta infatti al dottor Carlo Corradini);

• il dottor Massimiliano Cagliero (e non Massimo), pur essendo il fondatore, l’azionista di riferimento e l’amministratore delegato di Banor SIM non rappresenta alcun cliente della Banor SIM nell’azione intentata, bensì agisce in modo strettamente personale.

Con particolare riferimento a questo ultimo punto, si rende inoltre noto che la Banor SIM non ha titoli propri della compagnia assicurativa; pertanto ogni informazione che coinvolga i clienti di Banor SIM o la società stessa è del tutto priva di fondamento.

L’azione intentata dal prof. ing. Francesco Brioschi e dal dottor Massimiliano Cagliero si pone l’obiettivo di porre rimedio ad una decisione inaccettabile dal punto di vista della governance di Cattolica Assicurazioni ed intende cercare di migliorare il capitalismo del nostro Paese.

