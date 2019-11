Infiltrazioni mafiose, azienda fuori da “white list”: «Abbiamo fatto ricorso»

Condividi

Linkedin email

Pubblichiamo la nota dell’avvocato Giovanni Chiarito, difensore di Giovanni Attanasio, nel procedimento penale riguardante la società di autotrasporti Natana.doc srl.

In data 11.01.2019, il Tribunale del Riesame Salernitano accoglieva l’impugnazione escludendo per inesistenza della gravità indiziaria le contestazioni del concorso esterno in associazione per delinquere, il reato di false attestazioni ad un pubblico ufficiale escludendo anche l’aggravante disciplinata dall’art. 416 bis 1 c.p. (ex art.7 d. l. n.152/91) , nonché, escludeva, la gravità indiziaria per una ipotesi di autoriciclaggio. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Salerno, Sezione Riesame, ribadendo l’esistenza del concorso esterno in associazione per delinquere. Tale impugnazione, in data 18.04.19, veniva dichiarata inammissibile.

Pertanto, si è formato, per il Sig. Giovanni Attanasio, il c.d. giudicato cautelare che ha escluso la gravità indiziaria e, quindi non già semplicemente la insussistenza delle esigenze cautelari, in relazione a TUTTE le contestazioni camorristiche ed anche ad una ipotesi di autoriciclaggio, in quanto in merito a quest’ultima non vi era la concreta attività dissimulatoria dell’operazione finanziaria. Il Tribunale del Riesame ha escluso in radice la configurabilità del concorso esterno del Sig. Attanasio Giovanni quale imprenditore colluso nell’associazione camorristica clan Pecoraro-Renna, ed ancora più inconsistente è la tesi del favoreggiamento aggravato all’agevolazione mafiosa, contestazioni ritenute prive della gravità indiziaria.

Ne consegue che l’impianto accusatorio afferente agli asseriti collegamenti del Sig. Attanasio Giovanni, alla criminalità organizzata locale risultano essere stati sconfessati da provvedimenti giudiziari successivi, e voler considerare ancora in vita tali contestazioni significherebbe non seguire l’evoluzione processuale delle varie fasi d’impugnazione. Pertanto, risulta incontrovertibile la non permeabilità alle infiltrazioni camorristiche della Natana Doc S.p.a., valutando gli ultimi provvedimenti giudiziari emessi dal Tribunale di Salerno e dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti del Sig. Attanasio Giovanni, che chiariscono l’estraneità dello stesso agli ambienti camorristici. Ad ogni buon conto l’esclusione della società Natana.Doc S.p.a. dalla White list, è stata impugnata innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Avv. Giovanni Chiarito

(ph: shutterstock)