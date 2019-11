Londra, torna l’incubo terrorismo: uomo accoltella passanti

Condividi

Paura a Londra dove un uomo armato di coltello avrebbe attaccato alcuni passanti. La zona è stata evacuata e transennata dalla polizia.La Bbc parla di diversi feriti e di un arresto. Il Comando antiterrorismo di Scotland Yard è coinvolto nell’indagine.

«A questo punto, le circostanze relative all’incidente sul London Bridge non sono ancora chiare – spiega in una nota la polizia metropolitana di Londra -. Tuttavia, per precauzione, stiamo rispondendo all’incidente come se fosse legato al terrorismo. Un uomo è stato colpito dalla polizia. Forniremo ulteriori informazioni appena possibile».

Fonte: Adnkronos