Melegatti, un Natale magico: assunti 150 lavoratori

Prenderà il via dal primo dicembre la nuova campagna natalizia di Melegatti che verrà trasmessa in tv e nei social. Una stagione a pieno regime ad un anno dall’acquisizione dell’azienda da parte di Roberto Spezzapria e del figlio Giacomo che vede protagonisti oltre i 50 dipendenti a tempo indeterminato, anche 150 lavoratori stagionali.

«È un importante tassello nello sviluppo e nella crescita di Melegatti quello di poter tornare a comunicare in tv in maniera significativa. Sfornare buoni prodotti e creare posti di lavoro sono per noi obiettivi primari», ha dichiarato Giacomo Spezzapria.